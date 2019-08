Ein Flohmarkt für Kinderkleider und Spielzeug findet am Sonntag, 22. September, von 10 bis 12 Uhr im Caritas-Kindergarten Nazareth in der Ludwig-Thoma-Straße 16 in Dachau statt. Verkauft werden nur gebrauchte Sachen. Es gibt Kaffee, Kuchen und warme Wiener. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Flohmarkt nicht für Händler gedacht ist. Es werde noch Verkäufer gesucht, die am Flohmarkt gebrauchte Artikel verkaufen wollen. Interessenten können sich noch bis Mitte September unter dem folgenden Link online anmelden: www.tinyurl.com/anmeldung-nazareth-flohmarkt. Eine Anmeldung ist auch per Mail an die Adresse flohmarkt.nazareth@gmail.com möglich. Weitere Informationen findet man auf Facebook auf der Seite des Kindergartens Nazareth unter dem Link: // www.facebook.com/flohmarktnazarethkindergarten/.