Der monatliche Heilig-Kreuz-Flohmarkt findet am Samstag, 16. November, von 9 Uhr an im Keller des Sakristeigebäudes der Kirche Heilig Kreuz statt. Eine große Auswahl an Advents- und Weihnachtsartikel, gute und brauchbare Sachen wie Haushaltswaren, Kleidung, Bücher, Kinder- und Spielsachen und vieles andere können dort für wenig Geld erworben, aber auch für den Flohmarktverkauf gespendet werden. Der gesamte Erlös wird für anfallende Notwendigkeiten der Pfarrei Heilig Kreuz verwendet. Nähere Infos unter Telefon 08131/15175.