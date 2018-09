13. September 2018, 22:20 Uhr Dachau Flohmarkt der Pfarrei Heilig Kreuz

DachauDer Heilig-Kreuz-Flohmarkt findet am Samstag, 15. September, von 9 bis 12 Uhr im Keller des Sakristeigebäudes statt. Der Eingang befindet sich am Kirchenparkplatz in der Würmstraße. Die Pfarrei nimmt Spenden von Haushaltswaren, Kleidung, Bücher, Kinder- und Spielsachen entgegen, diese werden auf dem Flohmarkt zum Verkauf angeboten. Der gesamte Erlös soll für anfallende Notwendigkeiten der Pfarrei Heilig Kreuz verwendet werden. Weitere Informationen bekommen Interessierte unter der Telefonnummer 08131/15175.