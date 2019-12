Stadtbücherei bietet neuen Streaming-Dienst an

Als erste öffentliche Bibliothek in Bayern bietet die Stadtbücherei Dachau ihren Kunden von Sonntag, 15. Dezember, an die Möglichkeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten Filme und Serien online "auszuleihen". "Filmfriend" ist die Video-on-Demand-Plattform für Bibliotheken. Das Angebot reicht von deutschen Klassikern über anspruchsvolle Dokumentationen bis hin zu internationalem Arthouse-Kino und Kinderserien. Der Katalog wird stetig erweitert. "Filmfriend" vermittelt Hintergrundinformationen zu den Filmschaffenden, insbesondere den Regisseuren, Produzenten und Darstellern. Auf speziellen redaktionell aufbereiteten Seiten werden verschiedene Themen beleuchtet und eine entsprechende Filmauswahl präsentiert samt Hintergrundinformationen und weiterführenden Links. "Filmfriend" kann entweder über die Webseite www.filmfriend.de oder die Apps für Android oder iOS genutzt werden. Die Anmeldung erfolgt einfach, wie gewohnt, mit der Bibliotheks-Ausweisnummer sowie dem Passwort. Die Jugendschutzbestimmungen werden eingehalten. So wird bei der Anmeldung automatisch das im Leserkonto hinterlegte Alter des Ausweisinhabers geprüft. Dadurch ist sichergestellt, dass gerade Kinder nur für sie freigegebene Filme anschauen können. Die Nutzung von "Filmfriend" ist für angemeldete Bibliothekskunden kostenlos.