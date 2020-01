Die Freiwillige Feuerwehr Dachau hat in der laufenden Woche alle Hände voll zu tun gehabt. Von Montag bis Donnerstag mussten die Einsatzkräfte bisher neunmal ausrücken. Achtmal mussten sie technische Hilfe leisten, einmal brannte ein Auto auf der B 304 zwischen Dachau und Karlsfeld. "Ein Atemschutztrupp löschte die Flammen, konnte erhebliche Schäden am Fahrzeug jedoch nicht verhindern", berichtet Pressesprecher Wolfgang Reichelt. Bei den technischen Hilfeleistungen reichte die Spanne von Fahrbahnreinigungen über Personenrettungen mit der Drehleiter bis hin zu Verkehrsunfällen. Einmal wurde die Feuerwehr wegen "chemischen Gerüchen in Gebäuden" gerufen. Zudem war eine "undefinierbaren Flüssigkeit" in einem Kanal in Mitterndorf gelaufen. Gemeinsam mit den Stadtwerken, Bauhof, Vertretern des Landratsamtes und einer Fachfirma gingen die Einsatzkräfte der Ursache nach und brachten vorsorglich eine Ölsperre in den Kanal ein. "Der Januar ist insgesamt sehr arbeitsintensiv für die Dachauer Feuerwehr", heißt es in der Pressemitteilung. Bis Donnerstag, 23. Januar, wurde die Feuerwehr zu 39 Einsätzen alarmiert. Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres waren es lediglich 23 Einsätze.