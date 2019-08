15. August 2019, 21:31 Uhr Dachau Festtag für kleine Leute

BRK-Aktion ermöglicht 41 bedürftigen Kindern Wiesn-Besuch

Dachau - Die Aktion "Kinder für Kinder" des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ermöglichte auch heuer wieder 41 bedürftigen Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren einen Nachmittag auf dem Volksfest. Betreut wurden die Kinder von sieben ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des BRK Dachau. Bevor es zu den Fahrgeschäften ging, wurden die jungen Besucher von der Wirtin des Franziskanergartens, Ulrike Daumer-Rudorfer, und den Eheleuten Inge und Rudi Stauss zum Mittagessen eingeladen. Kinder aus sozial schwachen Familien zu bewirten und mit kleinen Geschenken zu erfreuen, ist den Wirtsleuten seit vielen Jahren ein großes Anliegen. Die Getränke übernimmt die Spatenbrauerei. Begrüßt wurden die Kinder vom BRK-Kreisvorsitzenden Bernhard Seidenath, von der stellvertretenden Vorsitzenden Angelika Gumowski, von BRK-Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka und Bezirkstagspräsident Josef Mederer sowie von Oberbürgermeister Florian Hartmann, Landrat Stefan Löwl und dem Vertreter der Spatenbrauerei Peter Walter. Nach dem Mittagessen bekamen alle Kinder ein Lebkuchenherz umgehängt und durften nach Herzenslust Karussell fahren; die Fahrchips dafür stellte die Stadt Dachau kostenlos zur Verfügung.

Angelika Kniesl, die seit vielen Jahren ehrenamtlich die Aktion "Kinder für Kinder" organisiert, freut sich mit den jungen Gästen: "Auch uns als Organisatoren und Betreuern macht der Rundgang große Freude, denn damit ermöglichen wir den Kindern die Teilnahme an Aktivitäten, die für sie keine Selbstverständlichkeit sind." Bernhard Seidenath betonte: "Gerade für Familien, denen es finanziell nicht so gut geht, bedeutet dieser Ausflug einen Höhepunkt in der Ferienzeit", sagt er. "Uns freut es sehr, dass wir den Kindern etwas Gutes tun können. Das Leuchten in den Kinderaugen ist die größte Motivation für das ehrenamtliche Wirken der Helferinnen und Helfer."