Das alljährliche Silvesterkonzert des Dachauer Blechbläserensembles unter Leitung von Christian Baumgartner an der Orgel findet am Dienstag, 31. Dezember, um 21 Uhr in der Dachauer Sankt Jakob Kirche statt. Zum Jahresausklang wird festliche Musik für Blechbläser, Pauken und Orgel gespielt mit Werken unter anderem von Jeremiah Clarke, John Stanley, und Arcangelo Corelli. Der Eintritt kostet für Erwachsene zehn, für Studenten fünf Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse.