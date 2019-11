Der Verein "Art Textil" veranstaltet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal das Festival der Handarbeiten. Wer will, kann sich am Samstag, 9. November, im Pfarrheim von Mariä Himmelfahrt mit schönen handgefertigten textilen Dingen eindecken oder einfach nur stöbern und schauen. Die Auswahl wird groß sein. Geboten wird aber nicht nur Fertiges. Wer Lust hat, kann auch selbst Hand anlegen. In einer offenen Werkstatt werden Workshops angeboten, wie Fingerhäkeln, Sticken, Filzperlen drehen oder Schnüre filzen in schönen Farbkombinationen. Kreativität ist gefragt, wenn es darum geht, freie Applikationen mit verschiedenen Materialien auf kleine Beutel zu machen oder modische Accessoires zu entwerfen. Alles kann ausprobiert werden. Die Materialien werden gestellt und der Eintritt ist frei. Das Festival der Handarbeiten beginnt um 10 Uhr und geht bis 16 Uhr.