Der Kreisverband Dachau des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) bietet eine Feierabendtour an. Am Mittwoch, 11. September, führt Heidi Humbs interessierte Radler durch den nördlichen Landkreis, von Röhrmoos über Sigmertshausen, Niederroth, Arnbach, Vierkirchen und zurück nach Röhrmoos. Treffpunkt ist um 17 Uhr in Röhrmoos die S-Bahnhof-Ostseite. Die Tour gehört der Stufe drei an und ist 3,27 Kilometer lang. Heidi Humbs ist unter Telefon 08139/73 11 oder 01520/753 07 63 erreichbar.