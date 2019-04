14. April 2019, 21:55 Uhr Dachau FDP auf dem Vormarsch

Die FDP fühlt sich im Aufwind. Nicht nur das gute Ergebnis bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr stimmt die Liberalen optimistisch, auch das Mitgliederwachstum im Landkreis Dachau sorgt für Freude. Betrachtet man es prozentual sei die hiesige FDP auf Platz zwei, verkündet der Kreisvorsitzende Professor Christian Stangl aus Haimhausen. 63 Mitglieder hat die Partei inzwischen für sich gewinnen können. Damit habe sich die Zahl der Anhänger seit 2015 nahezu verdoppelt. Und was die Parteifreunde besonders enthusiastisch stimmt, ist dass es nun auch zwei neue Ortsverbände in Altomünster und Petershausen gibt. Bisher waren die Liberalen nur in Dachau und Karlsfeld vertreten. Die FDP-Kreisvorsitzende München Ost Cécile Prinzbach stimmte die Dachauer Parteifreunde auf einer Versammlung auf den bevorstehenden Europawahlkampf ein. Ohne ein europäisches Miteinander habe kein Mitgliedsstaat für sich alleine eine wirkliche Chance gegen China und die USA zu bestehen, so Prinzbach. Deshalb sei es außerordentlich wichtig zur Wahl zu gehen.