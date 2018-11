13. November 2018, 21:49 Uhr Dachau Faschingsgesellschaft stellt Prinzenpaare vor

Das Geheimnis wird streng gehütet. Nur der Vereinsvorstand der Faschingsgesellschaft Dachau weiß bisher, wer in der fünften Jahreszeit den Landkreis und die Stadt Dachau regieren wird. Dieses Geheimnis wird in der feierlichen Proklamation am Samstag, 17. November, gelüftet. Denn dann werden die neuen Prinzenpaare bekannt gegeben. Die Tänzer proben derzeit mit ihren Trainerinnen fleißig, damit der Garde- und Showtanz bis zur Inthronisation im Januar sitzt. Die Proklamation im Ludwig-Thoma-Haus beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung an diesem Abend sorgt die Band "Partytime". Reservierungen können von sofort an unter Telefon 0176 43141178 und 0171 9388409 oder per E-Mail an info@faschingsgesellschaft-dachau.de vorgenommen werden. Der Eintritt kostet - wie es sich für den Faschingsanfang gehört - 11,11 Euro.