21. November 2018, 22:09 Uhr Dachau Farbenfrohe Glasbilder

"Malen mit Licht" ist das Thema des Workshops, der am Samstag, 24. November, von 15 bis 18 Uhr in der Gemäldegalerie Dachau stattfindet. Adolf Hölzel und seine Schüler nutzten oft buntes Glas als Gestaltungsmittel. Nach einem Blick auf die Entwicklung der Farbmalerei stellen die Teilnehmer selbst Glasbilder her. Eintritt 19 Euro inklusive Eintritt und Führung plus Materialgebühr, Anmeldung unter 08131/56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.