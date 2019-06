12. Juni 2019, 21:48 Uhr Dachau Fantasievolle Lesezeichen gesucht

Die Stadtbücherei veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ihren Lesezeichenwettbewerb: Alle Lesefreunde zwischen fünf und 99 Jahren sind eingeladen, bis zum 28. Juni ihre fantasievollen Bilder zum Thema "Lesen ist was für Mutige!" einzureichen. Vordrucke für den Wettbewerb gibt es in allen Ausleihstellen der Bücherei und online unter open.dachau.de. Am 19. Juli um 14.30 Uhr überreicht Oberbürgermeister Florian Hartmann die Gewinnerurkunden.