In Dachau unterstützen derzeit 15 ehrenamtliche Familienpaten Eltern und ihre Kinder. Nun stellen sie Interessierten ihre Tätigkeit vor, denn das Team sucht weitere Engagierte. Das Treffen findet am Montag, 14. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus der AWO am Sparkassenplatz 2 statt. Das Angebot "Familienpaten Dachau" richtet sich an Familien mit kleineren Kindern, die sich Unterstützung wünschen. Ehrenamtliche begleiten jeweils eine Familie in einer besonderen Lebensphase. Für einen begrenzten Zeitraum besuchen sie "ihre" Familie einmal pro Woche und kümmern sich vorwiegend um die Kinder. Wer Interesse an dieser Tätigkeit hat und zum genannten Termin keine Zeit hat, kann sich direkt an das Team wenden: Telefon 08131 6150129 oder per E-Mail, familienpaten@awo-dachau.de.