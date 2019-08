16. August 2019, 22:09 Uhr Dachau Fahrplanänderungen auf der Linie S2

Wegen Arbeiten an den Lärmschutzwänden auf der Linie S 2 zwischen Dachau und Petershausen kommt es in den Nächten Montag und Dienstag, 19./20. August, und Dienstag/Mittwoch, 20./21. August, jeweils in der Zeit von 23.30 Uhr bis 3 Uhr zwischen Dachau und Petershausen zu Fahrplanänderungen mit Schienenersatzverkehr. Am Dienstag, 21. August, und Mittwoch, 22. August, entfällt der erste Zug von Petershausen Richtung München (Abfahrt Petershausen 4.32 Uhr) und beginnt erst in Dachau. Es fährt ein Ersatzzug ab Petershausen 20 Minuten später.