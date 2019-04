4. April 2019, 22:11 Uhr Dachau Exkursionen im Ampertal

Ein Veranstaltungskalender beinhaltet 33 Angebote

Mit den ersten warmen Tagen wächst der Drang, die erwachende Natur zu erleben. Egal, ob zu Fuß oder mit dem Rad, das Ampertal zieht viele Besucher an. Oft stößt man dabei auf Unbekanntes, seien es Tiere, Pflanzen oder landschaftliche beziehungsweise kulturelle Besonderheiten. Im Rahmen geführter Wanderungen hat man die Möglichkeit, diesen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Die Gebietsbetreuung Ampertal hat nun das umfangreiche Angebot an Veranstaltungen zusammengetragen und bei den Landschaftspflegeverbänden Dachau und Fürstenfeldbruck, die jedes Jahr den Kalender "Naturkundliche Exkursionen in das Ampertal" herausgeben, veröffentlicht. Von der Wildkräuterwanderung über Fledermausführungen, von Libellenexkursionen bis zum Biberspaziergang findet sich eine große Auswahl für alle Interessen und Altersgruppen. Dabei stammen viele Angebote von Ehrenamtlichen, die ihre Freizeit der Aufgabe widmen, Bewohnern und Besuchern die Natur des Ampertals nahe zu bringen.

Auch die Gebietsbetreuung steuert eine Vielzahl an spannenden und informativen Unternehmungen bei. So bietet der Kalender insgesamt 33 Möglichkeiten, das Natura 2000 Gebiet Ampertal aus verschiedensten Perspektiven zu erfahren.

Der Kalender kann kostenlos bei den Gemeinden abgeholt werden. Auf Nachfrage gibt es ihn auch bei der Gebietsbetreuung, sowie den Landschaftspflegeverbänden Dachau und Fürstenfeldbruck.