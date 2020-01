Am 29. Januar 1945 wurde der Student Hans Leipelt im Alter von 23 Jahren von der NS-Justiz im Gefängnis München-Stadelheim ermordet. Der berüchtigte Volksgerichtshof hatte den Widerstandskämpfer aus dem Umfeld der Weißen Rose im Oktober 1944 "wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung" zum Tode verurteilt. Aus Anlass seines 75. Todestages predigt der Münchner Dekanatsjugendpfarrer Michael Stritar am Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr, in der Evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau. Im Gottesdienst erinnern junge Frauen und Männer aus der Evangelischen Jugend München, die ihr Freizeitenheim nach Hans Leipelt benannt haben, mit einem kurzen Theaterstück an seinen Widerstand. Durch die Liturgie in der Evangelischen Versöhnungskirche führt Diakonin Judith Amend-Knaub, Leiterin der Evangelischen Jugendkirche München.