12. Mai 2019, 21:54 Uhr Dachau Erster Preis für Jugendsinfoniker

Dachauer Orchester wird auf Festival in Belgien ausgezeichnet

Beim 67. Europäischen Jugend-Musikfestival in Belgien ist das Dachauer Jugendsinfonieorchester für seine intensive Probenarbeit mit einem ersten Preis beim Jury-Vorspiel belohnt worden. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das von der Ouvertüre zur Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen reichte und mit Johann Strauss' Vaters Radetzky-Marsch abschloss, konnte das Orchester mit jungen Musikern aus dem ganzen Landkreis Dachau die Jury überzeugen.

Mehr als 3000 Teilnehmer in mehr als 90 Ensembles aus 29 Ländern versammelten sich am ersten Maiwochenende in der belgischen Stadt Neerpelt. Sogar aus Mexiko, Ecuador und Südafrika waren Musikgruppen angereist. Verschiedenste Besetzungen wurden in unterschiedlichen Kategorien gewertet. Die Teilnehmer aus Dachau genossen die Gastfreundschaft belgischer Familien und die vielen Veranstaltungen: Abgesehen von Jury-Wettbewerben wurden Verbrüderungskonzerte mit anschließendem gemeinsamen Essen veranstaltet, bei denen sie Kontakte zu anderen Jugendlichen knüpfen konnten.

Dabei traten die Dachauer zusammen mit Streichorchestern aus Nordmazedonien und Tschechien auf. Abends erlebten sie Konzerte mit hervorragenden Ensembles. Die Kammerphilharmonie des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz bot mit 80 Streichern ein großartiges Musikerlebnis, das belgische sinfonische Blasorchester Jeugdfanfare Kempenbloei spielte mitreißende Rhythmen. Eine israelische Tanzgruppe beeindruckte mit modernem Tanz, Chöre und Solisten bezauberten das Publikum mit Gesangseinlagen. Besonders interessant waren Auftritte landestypischer Gruppen in Tracht wie das Marimba-und Percussion-Orchester aus Südafrika und das Hackbrett- und Volksmusikensemble aus Weißrussland. Jedes Ensemble hatte eine eigene Betreuungsperson zur Verfügung, die sich um alle Fragen kümmerte und die Gruppe zu den verschiedenen Veranstaltungsorten lotste.

Eine große Parade mit Fahnen, Percussion und Blasmusik vereinte schließlich alle Ensembles beim festlichen Umzug durch die Stadt. Impulse für die weitere Entwicklung ihres Orchesters erhielten die Dirigenten beim ausführlichen Gespräch mit der Jury. Das Dachauer Jugendsinfonieorchester darf sich außerdem über eine Einladung des künstlerischen Leiters Saul Zaks zum Jugendmusikfestival "Summa cum laude" in Wien freuen.