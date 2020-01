Am Montag, 13. Januar, findet im Zieglerbräu um 19 Uhr ein Erstehilfekurs für Lehrer statt, ebenso wird der richtige Umgang mit dem Defibrillator gezeigt. Der Arbeitskreis Schule, Bildung und Sport der Dachauer CSU bietet den Kurs zusammen mit dem BRK Dachau an. Nachdem der Erstehilfekurs für Lehrer bereits im vergangenen Jahr ein Erfolg war, bieten die CSU und der BRK Kreisverband Dachau den Kurs nun erneut an. Als Referent steht wieder Michael Karlstetter vom Referat Breitenausbildung zur Verfügung. Ziel des Kurses ist es, dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Angst genommen wird, etwas falsch zu machen und sich deshalb vorsichtshalber nicht einzubringen und aktiv zu werden.