Die erste Dachauer Jugendklimakonferenz findet an diesem Samstag, 16. November, in der Mittelschule an der Anton-Günther-Straße von 13 bis 18 Uhr statt. Veranstalter ist Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) zusammen mit der Stadtjugendpflege. Neben einen Vortrag von "Plant for the Planet" und verschiedenen Workshops soll die Veranstaltung junge Menschen im Alter von zwölf bis 25 Jahren zum Thema Klimaschutz zusammenbringen - und ihnen die Möglichkeit zum Austausch geben. Um 12.30 Uhr bietet sich bei einem Markt der Möglichkeiten Gelegenheit, die übrigen Teilnehmer kennenzulernen und erste Gespräche zu führen. Um 13 Uhr startet dann der Vortrag. Anschließend können sich die Jugendlichen in verschiedenen Workshops mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen.