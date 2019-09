Artikel per E-Mail versenden

Johannes Sommerer, Schulleiter der Staatlichen Berufsschule Dachau, und Dardan Kolic, Bildungskoordinator für Neuzugewanderte, haben den Berufsschüler die ersten Bildungs- und Beratungspässe überreicht. Der Bildungs- und Beratungspass enthält Informationen über alle relevanten Bildungs- und Beratungsangebote und bietet die Möglichkeit, die erbrachten Leistungen und Teilnahmen an Sprachkursen, Weiterbildungen, Beratungen oder die absolvierten Praktika zu dokumentieren. Die gebündelten Informationen im Bildungs- und Beratungspass schaffen sowohl für Betriebe als auch für Bildungs- und Beratungseinrichtungen mehr Transparenz. Auf einen Blick erfahren diese, was die Person bereits gemacht hat, und was als nächstes anstehen könnte, um sie effektiv zu beraten.