Passend zur Familenausstellung über die Kartoffel im Bezirksmuseum bieten die Dachauer Galerien und Museen am 5. Oktober, 14 bis 17 Uhr, einen Besuch des Boschthofs Ruile an. Dort werden seit 2001 Bio-Kartoffeln angebaut und gelagert. Ziel des Familientags ist es, Wissenswertes zum biologischen Anbau von Kartoffeln zu vermitteln und zu gesunder Ernährung zu motivieren. Veranstaltungsort ist der Boschthof Ruile, Römerstraße 5, in Arzbach. Anmeldung: 08131/56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.