Wohin nur mit dem ausgedienter Christbaum? Das werden sich in den nächsten Tagen wohl viele fragen. Weihnachten ist vorbei, die Nadeln des Christbaums fallen ab, spätestens nach den Heiligen Drei Königen wollen die meisten den Tannenbaum aus dem Zimmer haben. Die Dachauer Abfallberaterin Barbara Mühlbauer-Talbi weist darauf hin, dass der Christbaumschmuck zuerst vollständig entfernt werden muss. Dann nehmen die Recyclinghöfe des Landkreises Dachau die Christbäume kostenlos am Gartenabfallcontainer an. Allerdings sind die Äste klein geschnitten auch ein idealer Kälteschutz für frostempfindliche Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten. Zerkleinertes Material kann übrigens auch über die Biotonne entsorgt werden.