Am Donnerstag, 14. November bietet die Verbraucherzentrale eine Energieberatung an. Die Beratung findet an jedem zweiten Donnerstag eines Monats von 13.30 bis 18.00 Uhr im Landratsam statt. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann sich bereits jetzt für den Beratungstag am 12. Dezember anmelden. Die Beratung ist anbieterunabhängig und kostenlos. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich.