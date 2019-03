27. März 2019, 21:52 Uhr Dachau Ende der Lüpertz-Schau

Die erste Ausstellung in den neuen Räumen der Galerie Lochner in der Dachauer Altstadt, Konrad-Adenauer-Straße 7, neigt sich schon wieder dem Ende zu. Nur noch bis Sonntag ist dort das Werk "Sternzeichen" zu sehen, das Markus Lüpertz 2018 geschaffen hat. Es besteht aus zwölf Farbholzschnitten und zwölf handbemalten Bronzeskulpturen. Markus Lüpertz bezieht sich darin ganz bewusst auf die Weissagungen, die man seit jeher in den Geburtskonstellationen der Sterne sucht. Sehen kann man die Ausstellung noch am Donnerstag, 28. März, 16 bis 19 Uhr, am Samstag, 30. März, 10 bis 14 Uhr, und natürlich am Sonntag, 31. März, 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.