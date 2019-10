Die Polizei sucht den Fahrer eines dunklen Van, der am Mittwoch kurz nach Mittag die der Münchner Straße in Dachau entlangfuhr. Dabei ist er offenbar auf Höhe der Volksbank über das Ladekabel eines Elektroautos, genauer gesagt eines BMW i8, gefahren. Dabei richtete er enormen Schaden an. Die komplette Ladebuchse wurde aus der Karosserie gerissen. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 4000 Euro. Der Van parkte zunächst neben dem BMW. Hinweise an 08131/5610.