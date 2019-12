Wegen "Rauchentwicklung im Gebäude mit Personen in Gefahr" in der Ludwig-Dill-Straße ist am Sonntag gegen 16 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Dachau alarmiert worden. Kurz hintereinander rückten die Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten Ersthelfer bereits eine Person aus dem verrauchten Haus gerettet. Ein Atemschutztrupp drang mit einem C-Rohr in das Gebäude ein und fand nach kurzer Suche eine brennende Elektro-Herdplatte in der Küche und löschten diese ab. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter entraucht. Parallel dazu kontrollierte ein zweiter Atemschutztrupp zur Sicherheit die Wohnung im darüberliegenden Obergeschoss. Der Rettungsdienst versorgte die drei anwesenden Bewohner, eine Person wurde zur weiteren Abklärung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.