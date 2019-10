Das Programm des Erwachsenenleierkasten beginnt am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr im Saal der Friedenskirche mit dem Stück "Extase in Würde" von Holger Paetz. "Höhepunkte will jeder. Danach lechzen wir", heißt es in der Ankündigung. Aber wie kriege man Ekstase hin, die im Rahmen bleibt? Sie sei nur verschüttet. "Wer in Bayern lebt, hat es gut. Die Landespolitik bietet täglich Entrückendes." Aber auch die Kanzlerin trage Ekstase in sich. Man sehe es ihr nicht immer an. Karten gibt es in der Naturkostinsel und auf online unter dem Link www.leierkasten-dachau.de für 16 beziehungsweise 13 Euro.