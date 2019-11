Der Dachauer Jugendrat veranstaltet am Freitag, 22. November, eine Eisparty. Der Vorverkauf hat begonnen. Tickets sind ab sofort online unter www.eventbrite.de oder zu den Öffnungszeiten an der Kasse im Eisstadion erhältlich. Wer sein Ticket im Vorverkauf ersteht, bekommt ein Freigetränk nach Wahl (auch alkoholisch möglich). Wie vor sieben Jahren, will der Jugendrat die städtische Kunsteisbahn an der Gröbenrieder Straße zu Dachaus coolster Party-Location verwandeln. Von 17 bis 23 Uhr sorgen drei DJs für Partystimmung. Es wird für alle ab 14 Jahren etwas dabei sein, versprechen die Veranstalter. An der Bar gibt es alkoholfreie Cocktails und Punsch, aber auch Bier und andere alkoholische Getränke. Für die Verpflegung sorgt der ESV Dachau Woodpeckers. Wer dabei sein will, sollte Schlittschuhe mitnehmen. Die Anzahl der Leihschlittschuhe ist stark begrenzt und ohne ist das Betreten der Eisfläche verboten. Außerdem wird der Ausweis verlangt. 14- und 15-Jährige dürfen mit Vorlage eines Muttizettels bis 23 Uhr bleiben.