10. Mai 2019, 22:05 Uhr Dachau Einzelhändler beschenken Mütter

Die Geschäftsleute der Münchner Straße in Dachau lassen die Mütter am Samstag hochleben. Von zehn bis zwölf Uhr werden vier Mitarbeiterinnen, in den Geschäften kleine Geschenke an alle Mütter und solche, die es werden wollen, verteilen. Die Aktion der Interessengemeinschaft Münchner Straße findet schon seit vielen Jahren statt. So ist der Einkauf am Samstag vor dem Muttertag immer mit Vorfreude auf den Muttertagssonntag verbunden, meinen die Einzelhändler. Und auch die Männer seien dankbar, würden sie doch durch diese Aktion an den Muttertag erinnert, heißt es in einer Pressemitteilung der Interessengemeinschaft.