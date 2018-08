28. August 2018, 21:54 Uhr Dachau Einschreibung an der Berufsschule

Die Staatliche Berufsschule in Dachau weist darauf hin, dass der letzte Einschreibetermin für neue Schüler am Dienstag, 11. September ist. Dies ist auch der erste Unterrichtstag. Der Unterricht beginnt um 8.15 Uhr. Die Ausbildungsbetriebe können ihre neuen Auszubildenden für das Schuljahr 2018/2019 online auf der Homepage der Berufsschule unter www.berufsschule-dachau.de anmelden. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, die in Dachau oder im Landkreis Dachau wohnen, müssen sich am Mittwoch, 19. September um 9 Uhr in der Berufsschule Dachau persönlich anmelden. Folgende Ausbildungsberufe werden an der Berufsschule Dachau unterrichtet: Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Automatenfachmann/-frau, Bankkaufmann/-kauffrau, Berufsgrundschuljahr für Tischler/in (1. Ausbildungsjahr), Tischler/in, Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Kaufmann/-frau im E-Commerce, Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel, Kfz-Mechatroniker/in, Maler und Lackierer/in sowie Verkäufer/in.