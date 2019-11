Lebensmittel einkaufen ist für viele Menschen mittlerweile mit Stress verbunden. Oft fällt es schwer, die Lebensmittelkennzeichnung zu entziffern oder das riesige Sortiment zu überschauen. Wer qualitäts-, gesundheits- und preisbewusst einkaufen möchte, braucht Hilfe bei der Auswahl.

Die Hanns-Seidel-Stiftung lädt deshalb für Mittwoch, 27. November, 19 Uhr in das Hotel Central in der Münchner Straße 46a in Dachau zu einem "entspannten Bummel", wie es in der Ankündigung heißt, durch einen virtuellen Supermarkt. Der Journalist Theobald Abenstein leitet zum Thema Ernährung ein. Woher kommt das Gemüse? Kann ich mich auf die Bezeichnung "bio" verlassen? Wie viel Zucker steckt tatsächlich im Joghurt? - Antworten auf diese Fragen gibt es von Referentin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Es wird auch erläutert, was die sogenannten E-Nummern auf den Produkten bedeuten und wie man sie entschlüsselt. Besucher können an die Vortragenden auch Fragen zum Thema stellen. Der Eintritt ist frei.