30. August 2018, 22:19 Uhr Dachau Eingeschränkter Service der Stadtwerke

Wegen einer internen Schulung ist der Kundenservice der Stadtwerke Dachau in der Brunngartenstraße am Mittwoch, 5. September, nur eingeschränkt besetzt und am Donnerstag, 6. September, am Nachmittag geschlossen. In der Woche vom 3. bis 7. September gelten folgende Servicezeiten: Montag 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, Dienstag 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr, Mittwoch 7.30 bis 12 Uhr, Donnerstag 7.30 bis 12 Uhr - am Nachmittag geschlossen. Freitag 7.30 bis 13 Uhr. Die Stadtwerke bitten um Verständnis, dass es möglicherweise zu längeren Wartezeiten kommen kann und auch die telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt ist. Die Mitarbeiter vom Kundenservice der Dachau CityCom, Telekommunikation-Tochter der Stadtwerke Dachau, deren Servicebüro ebenfalls in der Brunngartenstraße ist, sind wie gewohnt erreichbar.