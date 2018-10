9. Oktober 2018, 21:52 Uhr Dachau Eingeschränkter S-Bahn-Verkehr

Betrieb der Stammstrecke ist an drei Wochenenden beeinträchtigt

Fahrgäste der Münchner S-Bahn müssen sich an den kommenden drei Wochenenden auf Einschränkungen auf der Stammstrecke einstellen. Neben dem turnusgemäßen Instandhaltungskorridor übers Wochenende 19. bis 22. Oktober führt die Deutsche Bahn Vorabmaßnahmen zum Bau der zweiten Stammstrecke und eine umfangreiche Weichenerneuerung im Bereich Laim durch. Die S-Bahn München bietet ein Ersatzkonzept an.

Die Einschränkungen im Überblick: Zu Teilsperrungen kommt es am Freitag, 12. Oktober, circa 20.40 Uhr bis Montag, 15. Oktober, circa 4.45 Uhr, Freitag,26. Oktober, circa 22.45 Uhr, bis Montag, 29. Oktober (ca. 4.45 Uhr). Die Stammstrecke ist zwischen Pasing und Donnersberger Brücke gesperrt. In diesem Bereich fahren Ersatzbusse im 15-Minuten-Takt. Zwischen der Donnersberger Brücke und Ostbahnhof fahren die Linien S2 Ost, S3 Ost und S7. Damit sind im Tunnel S-Bahnen etwa im Zehn-Minuten-Takt unterwegs. Auf allen Linien außer der S7 kommt es zu Umleitungen und Haltausfällen. Am Wochenende 13./14. Oktober ist zudem die S-Bahnlinie S6 zwischen Starnberg und Tutzing unterbrochen. Es fahren Busse.

Komplett gesperrt ist die Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof von Freitag, 19. Oktober gegen 22.40 Uhr bis Montag, 22. Oktober, gegen. 4.45 Uhr. Die S-Bahnen enden vorzeitig in Pasing oder Ostbahnhof beziehungsweise werden oberirdisch zum Hauptbahnhof umgeleitet. Zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren Busse - samstags im Fünf-Minuten-Takt (9 bis 21 Uhr) und ansonsten alle 10 bis 15 Minuten. Alternativ können die Fahrgäste zwischen Pasing, Haupt- und Ostbahnhof auch die Regionalzüge nutzen. Als Ausweichmöglichkeiten stehen zudem die U-Bahnen und Straßenbahnen zur Verfügung. Am Samstag werden tagsüber die U-Bahnlinie U5 auf dem gesamten Laufweg und die Tramlinie 19 zwischen Hauptbahnhof und Pasing auf einen Fünf-Minuten-Takt verdichtet.