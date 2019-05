12. Mai 2019, 21:54 Uhr Dachau Einführung in die Höhlenforschung

Der Treff der Junggebliebenen, ein Kreis der Pfarrei Heilig Kreuz für alle Altersstufen, lädt ein zum Vortrag "Höhlenforschung leicht erklärt" von und mit Ulrich Einzinger. Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag 16. Mai, um 14 Uhr. Bei allen Veranstaltungen gibt es Kaffee und Kuchen zum Selbstkostenpreis. Veranstaltungsort ist das Pfarrheim Heilig Kreuz in der Sudetenlandstraße 67 in Dachau Ost. Ansprechpartner ist Traudl Pröbstl, Telefon 146 72.