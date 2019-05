13. Mai 2019, 21:52 Uhr Dachau Eine Woche lernen für den Quali

Jugendzentrum Dachau Ost bietet Vorbereitungskurs in den Ferien an

Nach dem Lernangebot in den Osterferien findet auch in den Pfingstferien wieder ein Vorbereitungskurs für den Qualifizierenden Mittelschulabschluss im Jugendzentrum Dachau Ost statt. Gelernt wird je nach den Bedürfnissen der Schüler in den Hauptprüfungsfächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Das Arbeiten in Kleingruppen zu je vier bis fünf Schülern und einem Nachhilfelehrer bietet eine angenehme Lernatmosphäre in der individuell auf die Lernenden eingegangen werden kann. Teilnehmen können alle Jugendlichen aus den 9. Klassen und den M-Zweig-Klassen, sowie Realschüler, die auf Nummer sicher gehen wollen.

Der Quali-Lernkurs findet in der ersten Pfingstferienwoche, vom 11. bis 14. Juni , jeweils von 10 Uhr bis 15 Uhr statt. Der Teilnahmebeitrag beträgt 20 Euro für die ganze Woche. Der Kurs ist teilnehmerbegrenzt. Anmeldeschluss ist Montag, 27. Mai. Anmeldebögen können im Jugendzentrum Dachau Ost in der Ludwig-Ernst-Straße 2 zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag immer 15 bis 20 Uhr) abgeholt oder unter der E-Mail Adresse juz-ost@dachau.de angefordert werden. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter des Jugendzentrum Ost unter der Telefonnummer 08131 / 33 49 29 zur Verfügung.