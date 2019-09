Eine 47-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag die Vorfahrt eines anderen Wagens missachtet: Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt, der Sachschaden liegt bei 36 000 Euro. Der Polizei zufolge fuhr die Frau um 17.45 Uhr auf der Herzog-Albrecht-Straße in Richtung Schillerstraße. An der Kreuzung zum Oberanger übersah sie einen von rechts kommenden Pkw. Dessen Lenkerin, eine 53-jährige Frau aus Sulzemoos, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 53-Jährige wurde glücklicherweise nicht verletzt. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Dachau zur Räumung und Säuberung eingesetzt.