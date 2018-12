11. Dezember 2018, 22:04 Uhr Dachau Eine Reise nach Afghanistan

"Afghanistan ist für mich mehr als ein Lebensgefühl", sagt Jamal Farani. Er hat im Mai 2018 Afghanistan bereist und dort sein Projekt "Stoff statt Plastik" weiterverfolgt. Seine Eindrücke stellt er mit Fotos und kurzen Filmen am Dienstag, 18. Dezember, vor. Er will den Zuschauern Afghanistan und das Leben dort näherbringen. Deshalb gibt es auch Kostproben aus der afghanischen Küche. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Cafeteria im Caritas-Zentrum an der Landsberger Straße 11 in Dachau. Anmeldung unter der Telefonnummer 08131/298 19 57.