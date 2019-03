27. März 2019, 21:52 Uhr Dachau Eine Kindheit in Dachau

Rudolf Linner liest am Freitag, 29. März, um 18 Uhr aus seiner Biografie "Kindheit in Dachau" in der Stadtbücherei. Der pensionierte Kriminalbeamte, 1939 in Dachau geboren, berichtet vom Leben in Dachau in den Jahren während des Krieges sowie kurz nach Kriegsende 1945. Er beschreibt eindrücklich eine Kindheit, die geprägt ist von Hunger und der Angst vor Fliegerangriffen. Aber auch Momente des Glücks und der Freude gab es in diesen Jahren. Der Eintritt ist frei.