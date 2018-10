15. Oktober 2018, 21:47 Uhr Dachau Einbruch in der Zulassungsstelle

Beschädigung an Kassenautomaten schränkt laufenden Betrieb ein

Wer dieser Tage ein Fahrzeug im Dachauer Landratsamt anmelden will, sollte Zeit und Geduldmitbringen. Einbrecher haben am vergangenen Wochenende hohen Schaden in der KfZ-Zulassungsstelle verursacht. Offenbar hatten sie es auf das Geld in den Kassenautomaten abgesehen.

Wie die Polizei mitteilt, drangen in der Nacht auf den Wahlsonntag Unbekannte über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die Räume der Kfz-Zulassungsstelle an der Rudolf-Diesel-Straße ein. Gegen vier Uhr morgens brachen sie dort zwei Einzahlungsautomaten auf und entwendeten einen hohen Bargeldbetrag. Dabei wurden die Kassenautomaten so stark beschädigt, dass diese nicht mehr nutzbar sind. Für die Ermittlungen der Polizei musste die Zulassungsstelle einen halben Tag geschlossen bleiben. Die brachiale Arbeitsweise der Täter verursachte neben einem Totalschaden an den Geräten, auch einen Sachschaden von rund 120 000 Euro.

Obwohl die Zulassungsstelle bereits am Montagnachmittag zu den üblichen Öffnungszeiten den Betrieb wieder aufnehmen konnte, wird es in nächster Zeit zu Einschränkungen und Verzögerungen kommen. In der Zulassungsstelle ist bis auf weiteres ausschließlich Barzahlung möglich. Das gleiche gilt für den beschädigten Kassenautomaten in der anliegenden Führerscheinstelle, auch hier ist bis auf Weiteres nur Barzahlung an der eingerichteten Notkasse möglich. Zusätzlich wird sich die Vorgangsbearbeitung der Anträge etwas verlängern. "Die Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen", sagt Wolfgang Reichelt, Pressesprecher im Landratsamt Dachau. Es werde jedoch "fieberhaft" daran gearbeitet die Schäden schnellstmöglich zu beheben, um zum üblichen Service zurückzukehren.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen darum, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141 / 61 20 zu melden. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei nach eigenen Angaben bisher keine vor.