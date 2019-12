Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Montag gegen zwei Uhr in die Total-Tankstelle in der Münchner Straße in Dachau eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, schlug der Einbrecher ein Seitenfenster der Tankstelle ein, um ins Innere zu gelangen. Wenige Minuten nachdem der Alarm auslöste, waren die ersten Streifenwagen am Tatort, der Täter konnte jedoch noch vor Eintreffen der Polizisten fliehen. In der Tankstelle durchwühlte der Einbrecher mehrere Schubläden. Ob er Beute machte, ist laut Polizei noch unklar. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei Dachau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.