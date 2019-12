Die kurze Abwesenheit einer Hausbesitzerin in Dachau haben bislang unbekannte Täter ausgenutzt, um am Donnerstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der August-Pfaltz-Straße einzubrechen. Über ein Fenster, das sie aufdrückten, gelangten sie ins Innere und entwendeten Schmuck. Als sie das Haus wieder verlassen wollten, ließ eine Zeitautomatik just in diesem Moment alle Jalousien herunter. Offensichtlich gerieten die Täter in Panik und wähnten sich eingeschlossen. Es gelang ihnen, über eine Nebentür das Haus zu verlassen, vorher beschädigten sie aber noch zwei versperrte Fensterhandgriffe, ohne diese öffnen zu können. Der Beutewert beträgt ersten Einschätzungen nach rund 2000 Euro, der Sachschaden 1500 Euro. Die Spurensicherung ist laut Polizei noch im Gange.