Unbekannte sind in eine Lagerhalle in Dachau eingedrungen und haben eine Harley Davidson im Wert von 40 000 Euro gestohlen. Die Täter schlugen der Polizei Dachau zufolge in der Nacht vom Sonntag auf Montag zu. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, hebelten die Einbrecher die Türe einer Lagerhalle in der Gröbenrieder Straße auf. Aus der kleinen Halle, die sich neben dem Wertstoffhof befindet, entwendeten sie das Motorrad sowie etwas Bargeld. Der Beuteschaden beträgt etwa 44 500 Euro, der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Von den Dieben fehlt jede Spur. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.