Auch die Stadt Dachau muss wieder stärker aufs Geld schauen. Diese Botschaft versuchte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) den Stadträten mit auf den Weg zu geben vor den diesjährigen Haushaltsberatungen, die im Oktober starten. Erste Zahlen zum Etat 2020 lägen bereits vor, sagte der OB im Haushalts- und Finanzausschuss. Die Gelder könnten nicht mehr so locker ausgegeben werden, wie in den vergangenen Jahren. "Wir werden da auf Sie zukommen, Dinge zu streichen, die schon beschlossen sind."

Anlass für den Hinweis war die Beratung zur Spitzensportförderung. Die Stadt unterstützt damit explizit Vereine mit national oder international besonders erfolgreichen Mannschaften und Einzelsportlern. Im Etat sind dafür 13 000 Euro eingeplant, doch die Ausgaben steigen Jahr für Jahr. Für 2019 schlug Sportreferent Günter Dietz (CSU) jetzt auf Basis der vorliegenden Anträge eine Fördersumme von insgesamt 26 000 Euro vor. Doch Hartmann mahnte mehr Selbstdisziplin an. Schließlich einigten sich die Stadträte, wie im Vorjahr 21 000 Euro auszuzahlen. Der Etat wird von 2020 an entsprechend angepasst.

Wie bisher sind es vier Vereine, die in fünf Disziplinen Spitzensportförderung beantragt haben. Mehr Geld hätten gerne der Billardsportverein für seine Bundesliga-Mannschaft und 1865 für die Taekwondo-Abteilung, die ASV-Volleyballer, TSV-Turner und Tennisspieler des TC Dachau hatten keine Erhöhung angestrebt. Bisher wurden Summen zwischen 3000 und 6000 Euro je Sportart ausbezahlt. Doch jetzt den einen mehr geben als im Jahr davor, den anderen aber nicht, das widerstrebt Sportreferent Günter Dietz. Er plädierte dafür, alle gleich zu behandeln, und jeder Sparte 1000 Euro draufzulegen. "Das konterkariert die Anträge der Vereine", sagte Anke Drexler (SPD). Und der OB mahnte, sich stärker am Etat zu orientieren. Der sieht für Spitzensportförderung seit Jahren 13 000 Euro vor, doch Jahr für Jahr legen die Stadträte etwas drauf. Nach dem Vorschlag von Dietz hätten die Sportler zwar weniger als beantragt, aber immer noch 26 000 Euro bekommen. Spitzensportförderung sei "ein Zuckerl" an Vereine, die nach Meinung der Kommunalpolitiker die Stadt Dachau öffentlichkeitswirksam vertreten, erinnerte der für den Sport zuständige Amtsleiter Markus Haberl. "Wettkämpfe bezuschussen wir über Reisekosten." Schließlich wurde einstimmig beschlossen, in diesem Jahr keine Erhöhung vorzunehmen, sondern dieselben Beträge wie im Vorjahr und insgesamt erneut 21 000 Euro auszuschütten.