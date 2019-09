Artikel per E-Mail versenden

Die Lange Nacht der Volkshochschulen findet am Freitag, 20. Februar im Landkreis statt. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, für einige ist aber eine Anmeldung erforderlich.

In Bergkirchen gibt es einen bunten Festabend mit Musik von "Poesie à Deux", dem Impro-Theater "Geh5", Salsa-Vorführung, einer Jodel-Mitmachaktion, der Geschichten-Erzählerin Anja Koch und einer Vernissage von Makro-Fotografien von Elisabeth Wilhelm (Bruggerhaus, Römerstraße 3, ab 18 Uhr). Über das Glück und seine Herausforderungen spricht in Schwabhausen Irmgard Anna-Hausmann, für musikalische Unterhaltung sorgt die Reischl-Combo (VHS-Raum Kirchstraße 3, Beginn 19 Uhr, Anmeldung unter 08138/669033 bis Dienstag, 17. September erforderlich).

Führungen auf dem Museumshügel mit Professor Wilhelm Liebhart und Siegfried Sureck und eine anschließende Weinprobe erwartet Gäste bei der VHS-Altomünster (Gaudnek-Museum, Sandizellergasse 3, Beginn 18 Uhr, Anmeldung unter 08254/2462 bis Mittwoch, 18. September erforderlich). In Markt Indersdorf gibt es einen unterhaltsamen Abend mit dem Münchner Stadtführer Rudolf Hartbrunner und dem Kulturwissenschaftler und Musiker Andreas Knoll zur Entwicklung des Bildungswesens in München (Gasthaus Doll, Ried, Markt Indersdorf, Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr, Karten-Reservierung erforderlich unter 08136 938 835).

In Dachau feiert die VHS ab 18 Uhr mit einem umfangreichen und bunten Programm. Musik, Tanz, Vorträgen, Mitmach-Aktionen, Experimente für Kinder, Krimilesung und "Speed-Sprachkurse" wechseln im Halbstundentakt, Veranstaltungsorte sind die Altstadt, Max-Mannheimer-Platz und die VHS-Räume in der Brunngarten-Straße 5a. Auch die für den Verkehr gesperrte Brunngartenstraße wird zur Festzone. Zum Ausklang treffen sich alle ab 22 Uhr zu einem Sofa Konzert mit dem Gitarristen Edin Cerovac und Gästen in der Brunngartenstraße 5a. Weitere Infos unter www.vhs-dachau.de.