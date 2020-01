Der "Offene Damentreff Kreuz und Quer" lädt am Mittwoch, 8. Januar, um 13.30 Uhr zu einer Lesung von Deniz Aykanat ins Pfarrheim Heilig Kreuz, Sudetenlandstraße 67, ein. Die Münchner Journalistin ist Autorin der SZ-Erfolgskolumne "Die Isartürkin", in der sie von der Geschichte ihrer deutsch-türkischen Familie erzählt und auf humorvolle Weise ihre Erlebnisse als Kind zweier Kulturen schildert. Basierend darauf hat sie nun ihr erstes Buch veröffentlicht. Die heute 33-Jährige, die mit einer Mutter aus der katholischen Oberpfalz und einem Vater aus dem zentralanatolischen Hochland aufwuchs, "lebt die bayerisch-türkische Freiheit" und sieht in ihrer Interkulturalität einen großen Vorteil. Die Veranstalter bitten die Besucher um eine telefonische Anmeldung bei Barbara Asselborn, Telefon 08131 / 203 93, oder Gerhard Haszprunar, 08131 / 269 44. Unkostenbeitrag zehn Euro, Kaffee und Kuchen inbegriffen.