Zum Auftakt des Herbstprogramms des Erwachsenenleierkasten gehen die Besucher mit Holger Paetz in die "Ekstase", aber eine mit "Würde". Höhepunkte will jeder. Aber wie kriegt man eine Ekstase hin, die im Rahmen bleibt? Und dann: Deutsche Ekstase? Klingt irgendwie unmöglich, klingt wie Schweizer Hochseefischer. Und doch gibt es sie. Sie ist nur verschüttet. Wer in Bayern lebt, hat es gut. "Die Landespolitik bietet täglich Entrückendes. Aber auch die Kanzlerin trägt Ekstase in sich. Man sieht es ihr nicht immer an. Doch auch wir können Ekstase. Wir schaffen das", heißt es in einer Mitteilung. Paetz zeigt den Zuschauern den Weg. "Lerne Besessenheit, Verzückung, Veitstanz und Orgasmus. Der Schamane mit dem griesgrämen Gesicht führt dich hin", verspricht das Team des Leierkastens. Und Vorsicht: Seine bitterbösen Scherze kommen in Stakkato daher. Die Vorstellung am Samstag, 5. Oktober, findet im Saal der Friedenskirche statt, Beginn ist um 20 Uhr, Einlass eine halbe Stunde früher. Karten gibt es im Vorverkauf noch in der Naturkostinsel Dachau in der Münchner Straße und auf der Internetseite www.leierkasten-dachau.de für 16 und 13 Euro.