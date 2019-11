In der städtischen Parkgarage in der Altstadt werden aktuell die bestehenden E-Ladeboxen gegen neue Wandladestationen ausgetauscht. Bis zur Inbetriebnahme der neuen E-Ladestationen ist das Laden von Elektroautos in der Parkgarage Altstadt leider nicht möglich und die betreffenden Stellplätze können nicht genutzt werden. Die Stadtwerke Dachau bitten um Verständnis und werden über die Presse und auf der Internetseite www.stadtwerke-dachau.de informieren, sobald die neuen E-Ladestationen in Betrieb sind.