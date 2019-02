13. Februar 2019, 22:00 Uhr Dachau Dynamischer Art Pop

Die Band Nouvelle Drift tritt am Freitag, 15. Februar, um 20 Uhr in der Kulturschranne Dachau auf und präsentiert Songs aus der im Frühling erscheinenden CD "Nostalgia for the Future". Das Trio Dilenya Mar (Gesang, Keyboard), Tim Turusov (Gitarre, Komposition, Arrangements) und Saŝa Marić (Schlagzeug) macht "Art Pop": handgemachte Kompositionen, extrem dynamisch, tänzerisch und gleichzeitig melodiös.