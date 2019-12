Freunde des anspruchsvollen Films können sich freuen: Die Reihe "Filme im Gespräch" wird am Mittwoch, 18. Dezember, in der Stadtbücherei fortgesetzt. Was genau die Zuschauer zu sehen bekommen, wird eine Überraschung sein. Denn aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ist es der Stadtbücherei nicht gestattet, öffentlich den Titel des jeweiligen Films oder den Namen des Regisseurs und der Hauptdarsteller zu nennen. Soviel sei allerdings gesagt: Gezeigt werden wird ein romantischer, musikalischer Film aus dem Jahr 2018, der von einer Liebe zur Zeit des Kalten Krieges handelt. Im Anschluss daran kann über den Film unter fachlicher Leitung diskutiert werden. Die Dachauer Psychoanalytikerin Almut Gruber wird das Gespräch moderieren. Der Filmabend beginnt um 19.45 Uhr in der Hauptstelle der Stadtbücherei Dachau, Max-Mannheimer-Platz 3 (ehemals Münchner Straße 7a). Einlass ist bereits um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.